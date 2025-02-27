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Песков призвал не забегать вперёд в вопросе переговоров с США

Переговоры России и США происходят в Стамбуле в развитие уже состоявшихся контактов между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Пока не нужно забегать вперёд, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», — сказал он.

Ранее в Стамбуле начались переговоры делегаций России и США.

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