Песков призвал не забегать вперёд в вопросе переговоров с США

«Пока не нужно забегать вперёд, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», — сказал он.
Ранее в Стамбуле начались переговоры делегаций России и США.
Переговоры России и США происходят в Стамбуле в развитие уже состоявшихся контактов между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока не нужно забегать вперёд, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», — сказал он.
Ранее в Стамбуле начались переговоры делегаций России и США.