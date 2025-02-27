Блогер Науфал из интервью Лукашенко выделил главный месседж о мире

Интервью продолжалось около полутора часов. Поднимались вопросы процесса нормализации отношений между Востоком и Западом, в частности начавшийся диалог США и России, перспективы урегулирования в Украине и роли в этом новой администрации США, вопросы геополитики и современной ситуации в международных отношениях, перспективы их развития.
Блогер заметил, что в последние годы многие представители западных СМИ имели возможность задавать Президенту Беларуси вопросы, но они, по мнению блогера, были изначально необъективны, формулировали их так, чтобы поймать человека на слове, дать вне контекста какую-то фразу и чтобы это понравилось боссам этих журналистов. Все это работало на то, чтобы наметившийся разрыв между Востоком и Западом, между Россией и США, между Евросоюзом и Беларусью постепенно расширялся.
Однако сам Марио Науфал убежден, что в любой ситуации нужно сохранять диалог и находить пути для общения. «Да, есть что-то в Беларуси, что не нравится европейцам. Точно так же и в Евросоюзе есть то, что не нравится белорусам. Но всем нам важно помнить о том, что между нами гораздо больше общего, чем различий. Вы с европейцами живете на одном континенте, существуют различного рода связи, продолжаются торговые отношения. Уверен, нам нужно общаться. Если бы было больше таких разговоров, как сегодня, возможно, не было бы тех конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем, — подчеркнул он. — Россия — ваш основной стратегический партнер, союзник. Но нельзя забывать, что Украина была вашим вторым торговым партнером. Беларусь — европейская страна, находится в Европе. Поэтому нужно находить пути, договоренности».
Что касается самого разговора с Александром Лукашенко, то блогер назвал беседу невероятно интересной. «Я считаю, что аудитория должна услышать мнение Президента Александра Лукашенко, она должна узнать, что он думает о нынешней ситуации», — сказал он.
Отвечая на вопрос, каким, по его мнению, был главный месседж главы белорусского государства во время интервью, Марио Науфал сказал: «То, что он хочет мира, — это самое важное».
«Самый главный момент, который я вынес для себя из беседы с Президентом, это то, что он хочет мира. Он упомянул, что по-доброму относился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. И я понял, что для него заявления о мире — это не просто так. Это то, чего он действительно хочет», — обратил внимание блогер.
Журналисты уточнили, как, по его мнению, стороны могут прийти к устойчивому миру, достичь договоренностей на долгосрочную перспективу в ситуации, когда внешнеполитический курс Беларуси и России десятилетиями остается последовательным и понятным, а в странах ЕС и США резко меняется.
«Ни в чем нельзя быть уверенным. К власти приходят разные люди в Европе и США. Поэтому уверенности нет. Но, что я могу сказать наверняка, что Трамп действует с такой скоростью, меняет все, что вернуть это вспять будет очень трудно. Это касается и нормализации отношений с Россией. И второй момент: люди начинают пробуждаться, понимать, что не все такое черно-белое, что у каждой медали есть две стороны, — пояснил блогер. — Нельзя делить мир на черное и белое. На самом деле все не так просто».