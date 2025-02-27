Блогер Науфал из интервью Лукашенко выделил главный месседж о мире

Однако сам Марио Науфал убежден, что в любой ситуации нужно сохранять диалог и находить пути для общения. «Да, есть что-то в Беларуси, что не нравится европейцам. Точно так же и в Евросоюзе есть то, что не нравится белорусам. Но всем нам важно помнить о том, что между нами гораздо больше общего, чем различий. Вы с европейцами живете на одном континенте, существуют различного рода связи, продолжаются торговые отношения. Уверен, нам нужно общаться. Если бы было больше таких разговоров, как сегодня, возможно, не было бы тех конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем, — подчеркнул он. — Россия — ваш основной стратегический партнер, союзник. Но нельзя забывать, что Украина была вашим вторым торговым партнером. Беларусь — европейская страна, находится в Европе. Поэтому нужно находить пути, договоренности».