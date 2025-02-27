В Кремле не ждут «легких и быстрых» решений по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп ранее уверял, что Белый дом «сделает все, что в его силах, чтобы заключить выгодную сделку для обеих сторон». Он также отмечал, что Белый дом будет стараться для Украины изо всех сил, чтобы она могла вернуть как можно больше территорий в рамках урегулирования конфликта.