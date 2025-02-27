Министр образования Беларуси Иванец получил новые полномочия

Известно, что договор подписали на заседании Совета глав государств СНГ 13 октября 2023-го в Бишкеке. Среди главных целей организации указаны развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами, укрепление всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения и поддержания русского языка как языка межгосударственного общения.