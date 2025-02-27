Министр образования Беларуси Иванец получил новые полномочия

Министром образования Беларуси Андреем Иванецом получены новые полномочия. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 116 от 25 февраля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, документ уполномочил министра образования представлять Беларусь в высшем органе Международной организации по русскому языку — Министерской конференции.
Но еще первого замглавы Минобразования назначили полномочным представителем Беларуси в Управляющем совете Международной организации по русскому языку.
Соответствующее уведомление депозитарию договора об учреждении организации поручено направить МИД страны.
Известно, что договор подписали на заседании Совета глав государств СНГ 13 октября 2023-го в Бишкеке. Среди главных целей организации указаны развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами, укрепление всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения и поддержания русского языка как языка межгосударственного общения.
Тем временем мэр Минска сказал, какая возможность должна быть у каждого выпускника девятого класса.