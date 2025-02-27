Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики

«Мы будем ежедневно писать в поддержку и защиту двух принципов: личных свобод и свободного рынка. Мы затронем и другие темы, но взгляды, противоречащие этим принципам, останутся для публикации в других местах», — говорится в заявлении Безоса, опубликованном в соцсети X.