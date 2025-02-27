Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики

«Мы будем ежедневно писать в поддержку и защиту двух принципов: личных свобод и свободного рынка. Мы затронем и другие темы, но взгляды, противоречащие этим принципам, останутся для публикации в других местах», — говорится в заявлении Безоса, опубликованном в соцсети X.
По его словам, традиционная роль газет в обеспечении плюрализма мнений утратила свою значимость, так как интернет уже предоставляет доступ ко всем точкам зрения.
Безос также сообщил, что руководитель отдела «Мнения» Washington Post Дэвид Шипли решил покинуть свой пост, отказавшись возглавить новую концепцию.
«Я предложил Дэвиду Шипли, которого глубоко уважаю, возглавить этот новый этап. Однако он решил отказаться после тщательного обдумывания», — отметил бизнесмен.
Теперь газета начнет поиск нового редактора раздела «Мнения», который возьмет на себя реализацию новой стратегии. Безос подчеркнул, что считает принципы экономической и личной свободы недооцененными в современных СМИ и намерен заполнить этот пробел.