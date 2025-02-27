Отсидеться не получится: Почему власть в Молдове обуял страх после вопросов США о том, куда были потрачены миллионы долларов от USAID

Молдова не получит обещанную Евросоюзом помощь в €1,9 млрд, если на предстоящих осенью выборах в парламент к власти придут антиевропейские партии. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан, который является членом комитета ЕС — Молдова.