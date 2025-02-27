Отсидеться не получится: Почему власть в Молдове обуял страх после вопросов США о том, куда были потрачены миллионы долларов от USAID

«На днях молдавский МИД вяло промямлил: “У Кишинёва пока не было “прямых контактов” с новой администрацией США”.
Дональд Трамп опроверг это заявление, дважды упомянув Молдову в своих брифингах.
Речь шла об отмене выделения 22 миллионов долларов для поддержки инклюзивных демократических процессов в молдавской партии власти, пишет экс-премьер Влад Филат.
Это означает, что контакты есть, но власть о них не знает.
О молдавских неомарксистах не забыли. И не забудут.
О них помнят. Просто «о них» уже говорят не «с ними».
Новым руководителям американских спецслужб не составит труда предоставить президенту Трампу всю необходимую информацию о миллионах долларов американских налогоплательщиков, ушедших на создание в Молдове режима Сороса.
Власть прекрасно понимает, что означает замораживание финансирования — онемевшие составители молдавских санкционных списков попали в короткий список президента Трампа и не исключено, что в санкционный.
Привет, прилетевший в Кишинев из Белого Дома, переводится примерно так: «Грузите апельсины бочками».
Скоро последует и сакраментальный вопрос: «Где деньги, Майя?».
Дальше-больше.
Вчера Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, заблокировал выделение еще 32 миллионов долларов для молдавских хештегов, а президент Трамп заморозил финансирование Национального фонда демократии (NED), который осуществляет несколько программ в Молдове.
NED давно обвиняют в использовании американских средств для организации смены власти по всему миру.
Стало быть, денег из США для финансирования избирательной кампании ПДС на парламентских выборах на сей раз не предвидится.
Оплачиваемое волонтерство в Молдове напрочь отменяется!
Без денег американских налогоплательщиков остался весь бэк-вокал молдавских глобалистов: пресса military, тролли, нпо, ЦИК, спойлеры, некоторые импозантные представители так называемой оппозиции, итд.
Платные добровольцы мертворожденного проекта президентуры «Граждане за Европу» могут спокойно выдохнуть — денег на новый референдум-паровоз нетути!
Молдова не получит обещанную Евросоюзом помощь в €1,9 млрд, если на предстоящих осенью выборах в парламент к власти придут антиевропейские партии. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан, который является членом комитета ЕС — Молдова.
Звучит, как «мир через силу» или «свобода — это вирус, а цензура — вакцина».
Что это было? Новое обещание трижды обещанного, помощь в виде угрозы или угроза в виде помощи?
Совершенно понятно, что Белый Дом перестал выделять деньги не Молдове, а молдавской ПДС — Партии Действия Сороса.
Для того, чтобы американская помощь вернулась в Молдову на развитие инфраструктуры, а не оставалась заблокированной из-за инклюзивности недоразвитых неомарксистов, нам необходимо на парламентских выборах избавиться от действующей власти, попавшей в расстрельный список Дональда Трампа!
А пока Белый Дом на пальцах объясняет Майе Санду, где именно нужно искать в Молдове электоральную коррупцию, мне остается только передать еще один пламенный привет Веронике Драгалин!
Когда Совбез, госпожа президент?
Где деньги, Майя Санду?".