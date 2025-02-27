Суд рассмотрит апелляцию свердловского мэра, осужденного за растрату

Свердловский областной суд определил дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. Заседание состоится 5 марта.
Начало заседания запланировано на 15:00. Оно будет проводиться в формате видеоконференции. Сам осужденный останется в колонии и также будет участвовать в заседании посредством видеосвязи, сообщает TagilCity.ru. Судебное заседание будет открытым.
Летников признан виновным по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере». Назначенный срок он должен провести в колонии общего режима.
Всего в деле градоначальника три эпизода. По версии следствия, Летников взял две путевки для себя и супруги в санатории Республик Крым и Башкортостан, а также Челябинской области, плюсом оплатил проезд к месту отдыха. На это он потратил из бюджета 141 тыс. рублей.