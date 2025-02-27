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Суд рассмотрит апелляцию свердловского мэра, осужденного за растрату

Суд пересмотрит приговор главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову.

Свердловский областной суд определил дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. Заседание состоится 5 марта.

Начало заседания запланировано на 15:00. Оно будет проводиться в формате видеоконференции. Сам осужденный останется в колонии и также будет участвовать в заседании посредством видеосвязи, сообщает TagilCity.ru. Судебное заседание будет открытым.

Летников признан виновным по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере». Назначенный срок он должен провести в колонии общего режима.

Всего в деле градоначальника три эпизода. По версии следствия, Летников взял две путевки для себя и супруги в санатории Республик Крым и Башкортостан, а также Челябинской области, плюсом оплатил проезд к месту отдыха. На это он потратил из бюджета 141 тыс. рублей.