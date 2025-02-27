Суд рассмотрит апелляцию свердловского мэра, осужденного за растрату

Всего в деле градоначальника три эпизода. По версии следствия, Летников взял две путевки для себя и супруги в санатории Республик Крым и Башкортостан, а также Челябинской области, плюсом оплатил проезд к месту отдыха. На это он потратил из бюджета 141 тыс. рублей.