Замминистра донского транспорта Дмитрий Мамелко уволен

После допроса Дмитрия Мамелко отпустили, и он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Ранее ряд региональных СМИ сообщали, что он мог заключить сделку со следствием, обеспечив себе статус «свидетеля». Источники «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили и не опровергли.