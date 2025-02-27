Firstpost: бенефициаром внешней политики Трампа станет Китай

Блок Китай-Россия-Иран-КНДР конкурирует с Западом повсюду. На каждом театре военных действий один из этих партнеров берет на себя ведущую роль, а другие играют вспомогательную роль. Например, Россия лидирует в Европе. Иран, предположительно, помогает ей ракетами и беспилотниками, Китай — в экономическом плане, а Северная Корея — оружием и солдатами. Иран, в свою очередь, играет ведущую роль в Западной Азии, а Китай — в Индо-Тихоокеанском регионе.