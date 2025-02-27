Firstpost: бенефициаром внешней политики Трампа станет Китай

США своей политикой «Америка прежде всего» создают вакуум власти в мире, который спешит заполнить Китай. Будь то многосторонние институты, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), или развивающиеся страны, США отступают, а Китай берет бразды правления в свои руки, говорится в статье.
США внесли основной вклад в деятельность ВОЗ и гуманитарные проекты в развивающихся странах, которые являются инструментом по распространению мягкой силы. После того как Трамп поручил аннулировать 92% контрактов USAID на помощь другим странам, они обратятся за поддержкой к другим мировым игрокам — в первую очередь к Китаю.
На руку Китаю работают не только изоляционизм и отказ Трампа от союзников, предполагаемый подход США к противодействию Китаю также в корне ошибочен.
Во-первых, Китай не одинок в Индо-Тихоокеанском регионе: на всех театрах военных действий он работает в блоке с Россией, Северной Кореей и Ираном. Поэтому уход с одного театра военных действий (США планируют сократить свое военное присутствие в Европе, чтобы переориентироваться на Индо-Тихоокеанский регион) для противодействия Китаю на другом нецелесообразен, поскольку все театры связаны.
Блок Китай-Россия-Иран-КНДР конкурирует с Западом повсюду. На каждом театре военных действий один из этих партнеров берет на себя ведущую роль, а другие играют вспомогательную роль. Например, Россия лидирует в Европе. Иран, предположительно, помогает ей ракетами и беспилотниками, Китай — в экономическом плане, а Северная Корея — оружием и солдатами. Иран, в свою очередь, играет ведущую роль в Западной Азии, а Китай — в Индо-Тихоокеанском регионе.
Во-вторых, в то время как Трамп смотрит на мир с точки зрения денег, вызов, исходящий от России и Китая, носит глубоко идеологический характер. И Владимир Путин, и Си Цзиньпин идеологически привержены восстановлению утраченного величия своих стран. У транзакционного подхода Трампа нет ни единого шанса противостоять им.
В-третьих, поскольку Китай бросает вызов мировому господству США с помощью блока, США должны отвечать симметрично. Однако при Трампе они будут сражаться в одиночку, поскольку он отворачивается от НАТО и уже давно презирает альянсы.
В-четвертых, Пекин воодушевляет экспансионизм Трампа. С момента вступления в должность Трамп изложил планы по аннексии территорий и целых стран. Он заявил, что аннексирует Панамский канал, Канаду, датскую Гренландию и сектор Газа. Панаме и Дании он пригрозил вторжением, а палестинцам — высылкой из сектора Газа.
У Китая есть сухопутные и морские территориальные споры почти со всеми соседями. Теперь, когда Трамп обнародовал свою экспансионистскую программу, Китай нашел оправдание собственным действиям в отношении Тайваня, Южно-Китайского моря и гималайских границ с Индией и Бутаном. А поскольку Трамп объявил о плане этнических чисток в Газе, у США нет оснований критиковать политику Пекина в Тибете или Синьцзяне.