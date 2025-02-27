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Главное из брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Собрали главные заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Представитель Кремля рассказал об отличиях нынешней администрации в Вашингтоне от предыдущей: «Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно. При готовности слышать и слушать друг друга, думаю, нам удастся пройти этот рабочий процесс».

Песков анонсировал переговоры в РФ и США в Стамбуле, отметив, что результаты переговоров огласят своевременно.

Российский и американский бизнес заинтересованы в сотрудничестве. Точек соприкосновения много, но пока предметно интересы не обсуждались.

Повышение тарифов и пошлин со стороны США на Россию не повлияет. Товарооборот между странами минимальный. Москва не поддерживает торговые войны в мире, они оказывают негативное влияние на всех игроков рынка.

Россия осуждает преследование президента Республики Сербской Додика в Боснии и Герцеговине, считая его политическим. Эта ситуация может привести к дестабилизации ситуации на Балканах. Верховный представитель Кристиан Шмидт, возглавляющий сейчас БиГ, не утвержден Совбезом ООН. Его решения, в том числе относительно автономии Республики Сербской, нелегитимны.

Песков Дмитрий