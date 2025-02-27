Главное из брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 февраля

Представитель Кремля рассказал об отличиях нынешней администрации в Вашингтоне от предыдущей: «Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно. При готовности слышать и слушать друг друга, думаю, нам удастся пройти этот рабочий процесс».