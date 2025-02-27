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Директором департамента строительства Краснодара назначен Александр Мадовский

Гордума согласовала на должность директора департамента строительства Краснодара Александра Мадовского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Александр Мадовский получил высшее образование в Кубанском государственном технологическом университете по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». Свою карьеру он начал в качестве прораба дорожно-строительного участка.

С 2001 года господин Мадовский занимает различные должности в администрации Краснодара, а сейчас является первым заместителем директора департамента строительства.

Александру Мадовскому было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Кубани». Он также награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

Ранее департамент строительства возглавлял Иван Горобец. Он ушел с должности по собственному желанию.

Ранее, 20 февраля этого года, Александра Мадовского назначили исполняющим обязанности директора департамента строительства города.