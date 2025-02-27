В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз

«Исходя из условий обстановки, которая на сегодняшний день складывается вокруг нашей страны, того вооруженного конфликта, который происходит, требований нашего главнокомандующего — президента Республики Беларусь, мы в значительной степени пересмотрели и перестроили систему подготовки вооруженных сил», — приводит пресс-служба минобороны слова Хренина в Telegram-канале.
По словам министра, такие масштабные проверки боевой готовности проводятся уже третий год. В этот раз, сообщил он, в соответствии с планом, который был подготовлен в генштабе, проверяют воинские части, которые формировались в 72-м Объединенном учебном центре, для чего из запаса были призваны около пяти тысяч военнообязанных.
«Цель данной проверки — на практике увидеть реализацию спланированных мероприятий, проверить технику, которая стояла на хранении, восстановить навыки военнообязанных и повысить уровень подготовки наших кадровых офицеров», — подчеркнул министр.
Хренин сообщил что одна из воинских частей подходит к завершающему этапу слаживания: совершила марш и вышла на полигон, а уже на следующей неделе личный состав будет готов к выполнению задач. Командующий войсками Западного оперативного командования принял эту воинскую часть и на данный момент ей руководит.
«С нашей стороны после этой проверки главное — сделать выводы. Увидеть проблемы, вскрыть их. А в дальнейшем провести работу над ошибками, чтобы быть уверенными, что наши военнослужащие в случае необходимости выполнят поставленные задачи», — сказал Хренин.