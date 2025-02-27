В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз

По словам министра, такие масштабные проверки боевой готовности проводятся уже третий год. В этот раз, сообщил он, в соответствии с планом, который был подготовлен в генштабе, проверяют воинские части, которые формировались в 72-м Объединенном учебном центре, для чего из запаса были призваны около пяти тысяч военнообязанных.