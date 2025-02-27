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Валентина Матвиенко назвала демографию главной проблемой Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 27 февраля, ФедералПресс. Председатель Совета Федерации перечислила главные проблемы Воронежской области. По ее словам, на первом месте стоит демографический вопрос. Политик также уделила внимание сфере ЖКХ, теме обеспечения жителей региона лекарственными средствами и общественному транспорту.

Источник: РИА "Новости"

«Наблюдается тревожная статистика по тревожной убыли населения, сложная демографическая ситуация. К сожалению, смертность хоть и снижается, все еще превышает рождаемость», — сказала Матвиенко.

Мониторинг региональных соцсетей также выявил жалобы воронежцев на проблемы с общественным транспортом и поставками некоторых лекарственных средств. По словам спикера Совфеда, перечисленные проблемы касаются как Воронежа, так и областных центров.

В завершение своего выступления Матвиенко передала губернатору Воронежской области Александру Гусеву синюю папку для служебного пользования. «Думаю, много интересного найдете. Коллеги может не все докладывают, всякое бывает, а тут напрямую», — заключила она.

Ранее «ФедералПресс» писал о разнице в цене на «вторичку» и новостройки в Воронеже.

Матвиенко Валентина