Валентина Матвиенко назвала демографию главной проблемой Воронежской области

«Наблюдается тревожная статистика по тревожной убыли населения, сложная демографическая ситуация. К сожалению, смертность хоть и снижается, все еще превышает рождаемость», — сказала Матвиенко.
Мониторинг региональных соцсетей также выявил жалобы воронежцев на проблемы с общественным транспортом и поставками некоторых лекарственных средств. По словам спикера Совфеда, перечисленные проблемы касаются как Воронежа, так и областных центров.
В завершение своего выступления Матвиенко передала губернатору Воронежской области Александру Гусеву синюю папку для служебного пользования. «Думаю, много интересного найдете. Коллеги может не все докладывают, всякое бывает, а тут напрямую», — заключила она.
Ранее «ФедералПресс» писал о разнице в цене на «вторичку» и новостройки в Воронеже.