Юрий Шалабаев расширил список запланированных к ремонту дорог в Нижнем Новгороде

На улице Белинского за три года планируется провести расширение проезжей части и провести ремонт ливневки и колодцев. Также в рамках двухлетних контрактов будет проведен капремонт улиц Пискунова, Алексеевской, Ошарской, Октябрьской и Малой Покровской. За один год планируется капитально отремонтировать Чернопрудский переулок и улицу Зои Космодемьянской.