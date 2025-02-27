Первый президентский срок Зеленского закончился в мае 2024 года, но выборы не проводились. Зеленский, который каждые три месяца продлевает военное положение, утверждает, что «люди не хотят выборов». Недавний опрос, проведенный на Украине, подтверждает это: 65% украинцев не хотели бы проводить выборы. Однако возникают большие сомнения в том, что таким опросам можно доверять, поскольку сегодня Украиной правит страх, говорится в статье.
Тысячи украинских мужчин заплатили взятки — десятки тысяч долларов, — чтобы бежать из единственной европейской страны с закрытыми границами для мужчин призывного возраста. Те, кто остался, живут в страхе, боясь выйти на улицу, опасаясь, что их схватят на улицах, в кафе или магазинах, затащат в фургоны и отправят на передовую. Некоторые из последних призывников — инвалиды или хронически больные. Многие из них практически не проходят подготовку перед отправкой в армию. Все чаще их судьбы решаются в вербовочных пунктах, где офицеры ждут взяток. Их жены, подруги, дочери и матери берутся за традиционно мужскую работу, чтобы наскрести достаточно средств для взяток чиновникам и добиться льгот для своих близких. Однако те, у кого есть нужные связи в правительстве, свободны от призыва на военную службу и пользуются неограниченной свободой передвижения.
По меньшей мере в восьми прифронтовых регионах военное положение привело к бесчинствам полиции и военных. Под предлогом охоты на коллаборационистов государственные силы проводят обыски в домах, отбирают телефоны и ноутбуки и произвольно задерживают гражданских лиц. В таких районах люди никогда не откроют свои истинные мысли журналисту или социологу. Они будут повторять одобренную государством риторику: Зеленский — герой, Украина — нерушима. Но наедине, они скажут то, что думают на самом деле: они хотят, чтобы он поскорее ушел.
На более высоком уровне обвинения в предполагаемых связях с Россией обычно используются для отъема предприятий. Опросы общественного мнения свидетельствуют о растущем разочаровании среди украинцев: сейчас более 70% украинцев считают, что правительство использует военный конфликт в личных целях.
Военный конфликт дал Зеленскому все, чего он когда-либо хотел: абсолютную власть, контроль над многомиллиардной иностранной помощью и бурные овации на Западе. С первого дня своего пребывания на посту президента, он был зациклен на том, чтобы остаться на второй срок. Публично он отвергал любые разговоры о переизбрании, но в частном порядке никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своим рейтингом одобрения. Даже сейчас он закладывает основу для своей избирательной кампании. С сентября 2024 года его администрация выделяет дополнительные средства тем, кто продвигает его героический образ в интернете и заполняет социальные сети тысячами тщательно отобранных видеороликов.
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный — самый грозный потенциальный претендент — в прошлом году был внезапно отправлен в отставку и переведен на дипломатическую должность. Как утверждают инсайдеры, против Залужного уже подготовлены уголовные дела, если он решится заняться политикой.
Они могут манипулировать выборами, подавлять инакомыслие и сажать в тюрьму кого захотят. Независимым СМИ официально запрещено выходить в эфир на телевидении и радио, в то время как активистам оппозиции и борьбы с коррупцией, действующим в интернете, угрожают арестом.
До начала конфликта с Россией рейтинг одобрения Зеленского колебался на уровне 23%, после начала боевых действий в феврале 2022 года он превратился в мировую икону, а его рейтинг одобрения взлетел выше 90%. Но со временем он начал снижаться: судя по частным опросам, сейчас его поддерживают менее 10% украинцев. Общественные опросы, согласованные с Администрацией президента, утверждают, что он остается на уровне 63%.
Украинцы не трусы. Но они не хотят умирать за правительство Зеленского, погрязшее в коррупционных скандалах. Только прекращение боевых действий и восстановление демократии и экономики могут сохранить Украину. Продолжение огня приведет не к победе, а к краху украинской нации. Власть должна перейти в другие руки. Если этого не случится, у Украины не будет ни единого шанса.