The Spectator: если Зеленский не уйдет в отставку, Украина не выживет

Тысячи украинских мужчин заплатили взятки — десятки тысяч долларов, — чтобы бежать из единственной европейской страны с закрытыми границами для мужчин призывного возраста. Те, кто остался, живут в страхе, боясь выйти на улицу, опасаясь, что их схватят на улицах, в кафе или магазинах, затащат в фургоны и отправят на передовую. Некоторые из последних призывников — инвалиды или хронически больные. Многие из них практически не проходят подготовку перед отправкой в армию. Все чаще их судьбы решаются в вербовочных пунктах, где офицеры ждут взяток. Их жены, подруги, дочери и матери берутся за традиционно мужскую работу, чтобы наскрести достаточно средств для взяток чиновникам и добиться льгот для своих близких. Однако те, у кого есть нужные связи в правительстве, свободны от призыва на военную службу и пользуются неограниченной свободой передвижения.