Туск ответил на слова Трампа о целях создания Евросоюза

Накануне президент США Дональд Трамп объявил в Вашингтоне на первом заседании своего кабинета, что решение о введении таможенных пошлин на товары из ЕС уже принято и скоро будет оглашено, они достигнут 25% и затронут не только автомобили, но и «все остальное». При этом Трамп выразил мнение, что ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах.