Туск ответил на слова Трампа о целях создания Евросоюза

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ответ на введение Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, что ЕС не был создан для того, чтобы пользоваться США.
«Евросоюз был создан не для того, чтобы кем-то пользоваться. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, уважения между нашими странами, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы. Все просто», — написал Туск в X.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил в Вашингтоне на первом заседании своего кабинета, что решение о введении таможенных пошлин на товары из ЕС уже принято и скоро будет оглашено, они достигнут 25% и затронут не только автомобили, но и «все остальное». При этом Трамп выразил мнение, что ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах.