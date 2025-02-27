Депутат Володацкий: ВСУ на фоне переговоров РФ и США стали более агрессивными

«Дело в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский фактически был выброшен за борт и ему на данном этапе нужно показать всю свою значимость, что здесь [в Донбассе и Новороссии] происходят активные боевые действия. И для того, чтобы поддерживать, скажем так, хотя бы в медийном пространстве конфликт — ему нужно проводить ряд террористических действий, о которых бы говорили не только на Украине, но и на Западе. Один из таких методов — обстрелы наших прифронтовых районов, населенных пунктов, где, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения, есть пострадавшие среди людей, занимающихся восстановлением прифронтовых районов», — подчеркнул эксперт.