В школах Екатеринбурга с 1 апреля введут тест по русскому языку для мигрантов

Напомним, в ходе думской комиссии госпожа Гумбатова отметила, что количество детей мигрантов в школах Екатеринбурга может уменьшиться, в связи со вступлением в силу закона об обязательном экзамене на знание русского языка перед поступлением в школу.
По словам Инны Гумбатовой, новые правила приема в школы могут стать стимулом для мигрантов более тщательно готовиться к переезду в Россию и обучать детей русскому языку еще на родине.
«Ответственность за подготовку и за выполнение этих условий должна лежать на родителях», — подчеркнула Инна Гумбатова.
По данным госпожи Гумбатовой, школам и лингвистическим центрам будет предоставлена возможность организовывать платные курсы подготовки для детей мигрантов, однако оплата этих услуг не должна осуществляться за счет бюджета РФ.
Ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что 40% детей мигрантов в Екатеринбурге плохо владеют русским языком. Среди школьников города 5% детей из таких семей, но в некоторых образовательных организациях их доля достигает 70% при норме в 10%.