Экс-глава Гагаузии попросила проверить финансирование правящей партии USAID

Ранее подобный запрос Влах отправила от именно партии в адрес Службу информации и безопасности, однако, по ее словам, ответа не получила. В обоих запросах политик ссылается на то, что новая администрация США обнародовала данные о финансировании, осуществленном организацией, которую они считают преступной, и направленном на деятельность различных структур Молдавии, в числе которых СМИ и НПО, подозреваемых в работе на действующую власть.