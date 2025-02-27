Два новых депутата вошли в состав думы Самары

Анатолий Захаркин уже был депутатом гордумы в предыдущем созыве, а ране много лет проработал в сфере образования. В думе текущего созыва он представляет Куйбышевский район. Место в думе стало вакантным после того, как в декабре 2024 года умер депутат Борис Ликс.