Два новых депутата вошли в состав думы Самары

В состав думы Самары включили двух новых депутатов. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба гордумы. Статус депутатов получили Марат Габдрахманов и Анатолий Захаркин.
Анатолий Захаркин уже был депутатом гордумы в предыдущем созыве, а ране много лет проработал в сфере образования. В думе текущего созыва он представляет Куйбышевский район. Место в думе стало вакантным после того, как в декабре 2024 года умер депутат Борис Ликс.
Марат Габдрахманов теперь представляет в думе Самарский район. Ранее он был замглавой района, руководил муниципальными предприятиями. Олеся Дворцова, которая раньше была депутатом от Самарского района, перешла на работу в Курскую область.