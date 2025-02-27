Губернатор Алексей Беспрозванных подколол литовцев, которые не торопятся сносить ЛЭП у границ Калининградской области. Соответствующий пост глава региона опубликовал в своём телеграм-канале в четверг, 27 февраля.
«Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперёд», — говорится в сообщении.
В начале недели в правительстве Калининградской области прокомментировали демонтаж ЛЭП в Литве.