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Беспрозванных подколол литовцев, которые не торопятся сносить ЛЭП у границ Калининградской области

Губернатор отметил, что со своей стороны регион ничего убирать не будет.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Беспрозванных подколол литовцев, которые не торопятся сносить ЛЭП у границ Калининградской области. Соответствующий пост глава региона опубликовал в своём телеграм-канале в четверг, 27 февраля.

«Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперёд», — говорится в сообщении.

В начале недели в правительстве Калининградской области прокомментировали демонтаж ЛЭП в Литве.