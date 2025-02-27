WP: Израиль разработал план возобновления боевых действий в секторе Газе

В то же время близкий к ХАМАС эксперт из Газы Ибрагим Мадхун в беседе с WP заявил, что движение не хочет возобновления боевых действий. «Сегодня гуманитарная ситуация в секторе Газа очень тяжелая, люди живут в нечеловеческих условиях. В результате каждое решение принимается с крайней осторожностью, чтобы сохранить то, что осталось от жизни и достоинства [населения анклава]», — подчеркнул он. По его словам, ХАМАС в данный момент сосредоточен на «защите палестинского народа и облегчении его страданий».