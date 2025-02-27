WP: Израиль разработал план возобновления боевых действий в секторе Газе

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала несколько вариантов плана возобновления боевых действий в секторе Газа, если действие режима прекращения огня не будет продлено. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди чиновников еврейского государства.
По их информации, новый план предусматривает «более интенсивные боевые действия» и «особый акцент» на предотвращение попадания в руки радикального палестинского движения ХАМАС гуманитарной помощи, поступающей в анклав. В рамках подготовки плана министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ военнослужащим ЦАХАЛ изучить возможность «потенциального взятия под контроль и распределения» гуманитарной помощи, попадающей на территорию Газы. При этом, как отметили источники издания, предшественник Каца на посту главы оборонного ведомства Йоав Галант «по оперативным и юридическим причинам противился идее» взятия потоков помощи под контроль.
В то же время близкий к ХАМАС эксперт из Газы Ибрагим Мадхун в беседе с WP заявил, что движение не хочет возобновления боевых действий. «Сегодня гуманитарная ситуация в секторе Газа очень тяжелая, люди живут в нечеловеческих условиях. В результате каждое решение принимается с крайней осторожностью, чтобы сохранить то, что осталось от жизни и достоинства [населения анклава]», — подчеркнул он. По его словам, ХАМАС в данный момент сосредоточен на «защите палестинского народа и облегчении его страданий».
26 февраля арабские посредники в переговорах ХАМАС и Израиля сообщили газете The Wall Street Journal, что палестинское движение проводит перегруппировку сил в Газе, готовясь к новому витку противостояния с еврейским государством. По словам собеседников издания, есть риск, что Израиль и ХАМАС не смогут договориться о его продлении. На этом фоне, по их данным, палестинцы начали восстанавливать подземную сеть туннелей в секторе Газа, разрабатывать планы размещения огневых точек и готовить новых бойцов к ведению партизанской войны против израильской армии.