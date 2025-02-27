Нижегородские депутаты приняли закон, разрешающий СНТ стать населенным пунктом

В законе прописано восемь требований для включения в границы населенного пункта. Среди них наличие не менее 50% жилых домов, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса, а также наличие транспортной связи с населенным пунктом, в состав которого планируется включение территории садоводства. Помимо этого, должны соблюдаться нормативы градостроительного проектирования региона по обеспечению социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.