Лукашенко прокомментировал предстоящую сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам

«Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА), говорю: странно как-то — американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что “американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать”. А потом публично это озвучил», — рассказал Александр Лукашенко.