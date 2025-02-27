В Челябинской области еще два района станут округами

В Челябинской области еще два района преобразуют в округа. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.
В бывших районах упразднят администрации городов и сельских поселений. Вместо них появятся общеокружные администрации. Округами станут Ашинский и Кусинский районы.
Предполагается, что изменения должны оптимизировать структуру администрации и сократить количество чиновников. Проблемы должны будут решаться более динамично, станет меньше конфликтов между депутатами и органами власти.