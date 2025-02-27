Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области еще два района станут округами

На Южном Урале упраздняют сельсоветы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области еще два района преобразуют в округа. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.

В бывших районах упразднят администрации городов и сельских поселений. Вместо них появятся общеокружные администрации. Округами станут Ашинский и Кусинский районы.

Предполагается, что изменения должны оптимизировать структуру администрации и сократить количество чиновников. Проблемы должны будут решаться более динамично, станет меньше конфликтов между депутатами и органами власти.