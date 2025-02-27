Лукашенко анонсировал свой визит в Россию и переговоры с Путиным

Главе государства был задан вопрос насчет того, обсуждалась ли в ходе его недавних контактов с Президентом России тема предстоящей сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам. «Выражал ли он какое-то мнение о том, приведет ли такое развитие событий к миру? Как в принципе он оценивает прогресс в этом направлении — в достижении мира? И, возможно, он делился с вами впечатлениями о своем разговоре с Трампом, который состоялся недавно», — спросил интервьюер.
«Только в общих чертах и о разговоре с Трампом, и о переговорах в Саудовской Аравии, и по редкоземельным материалам. Потому что через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях», — сказал глава государства.