Лукашенко анонсировал свой визит в Россию и переговоры с Путиным

«Только в общих чертах и о разговоре с Трампом, и о переговорах в Саудовской Аравии, и по редкоземельным материалам. Потому что через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях», — сказал глава государства.