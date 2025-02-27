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Лукашенко: вопросы Украины без Украины никто решать не будет

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы Украины без Украины никто решать не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 февраля в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам Александра Лукашенко, во время его последних контактов с Владимиром Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, в том числе с украинской стороной.

«Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: “Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину”. Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко Александр
Путин Владимир