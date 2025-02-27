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В нижегородском правительстве утвердили нового зампреда

Депутаты Законодательного Собрания региона утвердили Екатерину Солнцеву на должность нового заместителя председателя правительства Нижегородской области.

Источник: Freepik

С 7 февраля Солнцева работала с приставкой ИО.

Екатерина Солнцева имеет ученую степень кандидата технических наук. Более 15 лет она работала в госкорпорации «Росатом». Также Солнцева входит в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ.

В нижегородском Правительстве новый зампред будет работать в блоке замгубернатора Андрея Саносяна и курировать вопросы научно-технологического развития и поддержки исследователей.

Ранее мы писали о том, что советник губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Владимир Тужилин вступил в должность министра экологии и природных ресурсов региона с 3 февраля 2025 года.