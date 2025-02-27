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Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину

МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

«По поводу направления туда (на Украину — ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По его словам, «Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств».

Лукашенко Александр