Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину

«По поводу направления туда (на Украину — ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.