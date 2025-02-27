Лукашенко готовится встретиться с Путиным через неделю

Президент Беларуси Александр Лукашенко проанонсировал свой визит в Россию, сообщает БелТА.
Так, белорусский лидер в интервью американскому блогеру Марио Науфалу сказал, что в ближайшее время он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
— Через неделю мы с ним встретимся в Москве, — сообщил глава республики.
Лукашенко сказал, что с Путиным он намерен довольно подробно и детально поговорить по всем вопросам.
— По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях, — добавил президент.
Ранее мы писали о том, что белорусский президент даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару: «Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем».
А еще американский блогер Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира.