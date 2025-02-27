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Лукашенко готовится встретиться с Путиным через неделю

Лукашенко проанонсировал переговоры с Путиным в Москве через неделю.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проанонсировал свой визит в Россию, сообщает БелТА.

Так, белорусский лидер в интервью американскому блогеру Марио Науфалу сказал, что в ближайшее время он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

— Через неделю мы с ним встретимся в Москве, — сообщил глава республики.

Лукашенко сказал, что с Путиным он намерен довольно подробно и детально поговорить по всем вопросам.

— По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях, — добавил президент.

Ранее мы писали о том, что белорусский президент даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару: «Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем».

А еще американский блогер Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира.