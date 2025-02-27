Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США

«Мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», — cказал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
«Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», — подчеркнул российский президент. Он призвал использовать возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.
18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая с февраля 2022 года встреча делегаций США и России, на которой обсуждались перспективы налаживания отношений стран и урегулирования российско-украинского конфликта. Среди основных договоренностей, достигнутых на переговорах, — восстановление штата посольств. 27 февраля в Стамбуле проходит встреча делегаций стран по этому вопросу.