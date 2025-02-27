Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США

«Мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», — cказал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.