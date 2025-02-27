Песков ответил на обещание Трампа помочь Киеву вернуть как можно больше земель

В этом плане достаточно вспомнить поправку Джексона-Вэника, принятую в 1974 году. Она ограничивала торговлю США с СССР, который, по мнению Вашингтона, в те годы препятствовал эмиграции и нарушал права человека. Эта поправка была отменена только в 2012 году. Иными словами, только через 38 лет после ее принятия. Казалось бы, в 1991 году прекратил свое существование СССР, испарился вопрос, связанный с эмиграцией, но даже более 20 лет после этого поправка Джексона-Вэника продолжала действовать.