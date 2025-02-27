Anadolu: что значат для Китая переговоры России и США

​Китай в российско-украинском конфликте придерживается нейтральной позиции и неоднократно призывал стороны к мирному диалогу. Представитель Министерства иностранных дел Китая поддержал начало переговоров между Россией и США в Эр-Рияде и выразил надежду, что к ним в надлежащее время будут привлечены все заинтересованные стороны, говорится в статье.