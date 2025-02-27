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Anadolu: что значат для Китая переговоры России и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет ослабить связи между Россией и Китаем, поскольку их укрепление может быть невыгодно США. Однако в Китае отмахиваются от этой угрозы, пишет Anadolu Ajansı.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

​Китай в российско-украинском конфликте придерживается нейтральной позиции и неоднократно призывал стороны к мирному диалогу. Представитель Министерства иностранных дел Китая поддержал начало переговоров между Россией и США в Эр-Рияде и выразил надежду, что к ним в надлежащее время будут привлечены все заинтересованные стороны, говорится в статье.

Что касается нормализации американо-российских отношений, то в Китае не опасаются, что потепление отношений между Россией и США существенно изменит американо-китайские или российско-китайские связи. Согласно статье, нет никаких свидетельств того, что сближение США и России привело бы к усилению противодействия Китаю со стороны США.

Во-первых, президент США Дональд Трамп зациклен на заключении сделок, а его главной целью является стимулирование американской экономики. Поэтому его самая важная сделка будет заключена с Китаем — второй по величине экономикой в мире и крупнейшим торговым партнером. Напротив, экономика России намного меньше китайской и сейчас находится за пределами первой десятки.

Следовательно, масштабная экономическая конфронтация с Китаем не соответствует экономическим интересам нынешней американской администрации.

Во-вторых, Трамп стремится к нормализации отношений с Россией в первую очередь для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. Он хочет, чтобы его считали «миротворцем» и признали достойным Нобелевской премии. В этом контексте улучшение отношений между США и Россией является рациональным шагом.

В-третьих, США могут обратиться за поддержкой к Китаю для восстановления экономики и инфраструктуры Украины.

В результате российско-американские переговоры не будут представлять угрозы интересам Китая, делается вывод в статье AA.

переговоры