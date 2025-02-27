Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт правительственных чиновников

Ранее департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил, что федеральная программа кредитных карт в США обошлась американским налогоплательщикам в прошлом финансовом году почти в 40 миллиардов долларов. Как отмечает газета New York Post, данные министерства труда США показывают, что в 2024 году в федеральном правительстве работало около 3 миллионов человек, при этом активных кредитных карт, связанных с госведомствами, больше, чем самих сотрудников.