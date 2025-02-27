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Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Количество преступлений террористической направленности в России за год выросло, почти половина из них организована украинскими специальными службами, сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Он отметил, что ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства.

«Особое внимание (нужно — ред.) уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктур», — добавил президент.

Путин Владимир