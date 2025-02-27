Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем разговоре с президентом России насчет урегулирования украинского конфликта, передает БелТА.
Так, в интервью американскому блогеру Марио Науфалу белорусский лидер вспомнил о последних контактах с Путиным. Лукашенко сообщил, что российский президент в разговоре с ним подтвердил готовность к переговорам по урегулированию украинской ситуации, в том числе с украинской стороной.
Еще Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин обратил внимание на то, что «украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию». Но глава России заметил, что украинцев и не следовало звать, так как там были вопросы США и России. Глава Беларуси заметил, что президент США Дональд Трамп насчет этого высказался в аналогичном ключе.
А резюмируя, заметил, как будут решаться вопросы Украины.
— Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет, — констатировал президент Беларуси.
Тем временем Лукашенко готовится встретиться с Путиным через неделю.
Ранее мы писали о том, что белорусский президент даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару: «Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем».
А еще американский блогер Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира.