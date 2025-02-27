Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта

Еще Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин обратил внимание на то, что «украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию». Но глава России заметил, что украинцев и не следовало звать, так как там были вопросы США и России. Глава Беларуси заметил, что президент США Дональд Трамп насчет этого высказался в аналогичном ключе.