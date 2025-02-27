Шойгу ответил пословицей на заявления о гарантиях безопасности для Украины

«Для Украины это тоже отличная сделка, потому что мы приедем туда. И мы будем там работать. Знаете, это своего рода автоматическая безопасность, потому что никто не захочет связываться с нашими людьми, когда мы будем там. Но Европа будет очень внимательно следить за этим. Я знаю, что Великобритания и Франция вызвались разместить так называемых миротворцев на месте, и я думаю, что это хорошо», — отметил Трамп.