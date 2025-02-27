Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предстоящую сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам, передает БелТА.
Так, Александр Лукашенко рассказал, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос сделки США и Украины. Он назвал странным тот факт, что Вашингтон требует от Киева отдать самое важное, что у них есть. Он отметил, что в рамках сделки речь идет не только о редкоземельных материалах, но и о природном газе, нефти, логистике в портах и т.д.
— Здесь же более широкий вопрос, — заметил он.
Белорусский лидер пояснил, что изложил главе России свою позицию в таком ключе. На что российский президент указал, что «американцы ломятся в открытую дверь».
— Путин сказал, что это есть все в России, «мы можем с ними договориться и работать». А потом публично это озвучил, — заметил глава Беларуси.
Еще Лукашенко предположил, что Россию может настораживать соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам, и сказал, что еще обсудит с Путиным эти вопросы. И сказал, что сделка, скорее всего, насторожит Москву, если украинско-американские договоренности будут выходить за рамки экономических отношений.
— Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать, — заметил глава республики.
А резюмируя, добавил, что России будет, возможно, неприятен тот факт, что такое мощное государство как США будет разрабатывать полезные ископаемые и создавать свои предприятия «за окном». Однако Россия это переживет.
— Россия огромная, и у нее этого добра хватает, — заключил президент.
Также белорусский лидер сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта.
И мы писали, что Лукашенко готовится встретиться с Путиным через неделю.