Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Так, Александр Лукашенко рассказал, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос сделки США и Украины. Он назвал странным тот факт, что Вашингтон требует от Киева отдать самое важное, что у них есть. Он отметил, что в рамках сделки речь идет не только о редкоземельных материалах, но и о природном газе, нефти, логистике в портах и т.д.