Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Лукашенко высказался об украинско-американской сделке по редкоземельным металлам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предстоящую сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам, передает БелТА.

Так, Александр Лукашенко рассказал, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос сделки США и Украины. Он назвал странным тот факт, что Вашингтон требует от Киева отдать самое важное, что у них есть. Он отметил, что в рамках сделки речь идет не только о редкоземельных материалах, но и о природном газе, нефти, логистике в портах и т.д.

— Здесь же более широкий вопрос, — заметил он.

Белорусский лидер пояснил, что изложил главе России свою позицию в таком ключе. На что российский президент указал, что «американцы ломятся в открытую дверь».

— Путин сказал, что это есть все в России, «мы можем с ними договориться и работать». А потом публично это озвучил, — заметил глава Беларуси.

Еще Лукашенко предположил, что Россию может настораживать соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам, и сказал, что еще обсудит с Путиным эти вопросы. И сказал, что сделка, скорее всего, насторожит Москву, если украинско-американские договоренности будут выходить за рамки экономических отношений.

— Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать, — заметил глава республики.

А резюмируя, добавил, что России будет, возможно, неприятен тот факт, что такое мощное государство как США будет разрабатывать полезные ископаемые и создавать свои предприятия «за окном». Однако Россия это переживет.

— Россия огромная, и у нее этого добра хватает, — заключил президент.

Также белорусский лидер сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта.

И мы писали, что Лукашенко готовится встретиться с Путиным через неделю.