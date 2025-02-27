Вице-премьер Сербии заявил о попытке путча в стране

О попытке госпереворота вице-премьер рассказал на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве. Вулин считает, что массовые протесты, которые наблюдались в республике в декабре — феврале, проходили по схеме «цветной революции». По мнению политика, в этом случае свержение власти начинаются с акций и митингов. Затем в обществе начинают отрицать позитивные тенденции, фокусируясь на негативе и «программировании» лидеров. Вулин добавил, что сейчас в Сербии наблюдается третья стадия «цветной революции».