Вице-премьер Сербии заявил о попытке путча в стране

О попытке госпереворота вице-премьер рассказал на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве. Вулин считает, что массовые протесты, которые наблюдались в республике в декабре — феврале, проходили по схеме «цветной революции». По мнению политика, в этом случае свержение власти начинаются с акций и митингов. Затем в обществе начинают отрицать позитивные тенденции, фокусируясь на негативе и «программировании» лидеров. Вулин добавил, что сейчас в Сербии наблюдается третья стадия «цветной революции».
Вице-премьер подчеркнул, что большинство граждан республики поддерживает действующую власть, сообщают «Ведомости».
В Сербии продолжаются протестные акции. 24 февраля во втором по величине городе республики Нови-Саде протестующие закидали яйцами и мукой полицейских. Участники митинга выступили против избрания мэром Жарко Мичина. Новый глава города был «правой рукой» сербского премьер-министра Милоша Вучевича, который подал в отставку после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на ж/д вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек. Здание, часть которого рухнула и погребла под собой десятки людей, ремонтировали, когда Вучевич был мэром города.
Напомним, массовые волнения в Сербии фиксируются с ноября. Студенты, сотрудники соцучреждений перекрывают дороги и транспортные развязки, проводят митинги, требуя привлечь к ответственности коррупционеров, по вине которых обрушилась часть вокзала в Нови-Саде и погибли люди, а также отпустить задержанных полицией участников беспорядков.
Власти Сербии стараются выполнить условия протестующих. Задержанных митингующих помиловали, чиновники, связанные с реконструкцией вокзала, ушли в отставку, часть из них стала фигурантами уголовных дел. Однако митинги в Сербии не утихают. Власти республики уверены, что цель участников протестных акций — госпереворот, свержение правительства и президента, а финансируются беспорядки в стране Западом.