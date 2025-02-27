Лукашенко: Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины

При этом Лукашенко обратил внимание и на что, в данный момент руководство Евросоюза, в первую очередь, в лице Франции и Германии занимают очень агрессивную позицию. Также глава Беларуси заметил, что неизвестно, смог ли президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером «склонить их в сторону мира и мирных переговоров».