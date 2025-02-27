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Лукашенко: Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины

Лукашенко сказал, что Россия будет против миротворцев ЕС на украинской территории.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Россия никогда не согласится на направление миротворческих сил стран Евросоюза на территорию Украины, сообщает БелТА.

— По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день, — отметил он.

При этом Лукашенко обратил внимание и на что, в данный момент руководство Евросоюза, в первую очередь, в лице Франции и Германии занимают очень агрессивную позицию. Также глава Беларуси заметил, что неизвестно, смог ли президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером «склонить их в сторону мира и мирных переговоров».

— Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств, — заключил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам.

А еще белорусский лидер сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта.

И мы писали, что Лукашенко готовится встретиться с Путиным через неделю.