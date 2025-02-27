Bloomberg: ЕС разрабатывает новую стратегию безопасности объединения

Третий пункт плана состоит в том, что Европейский инвестиционный банк начнет выдавать кредиты на развитие военных проектов, а не только на производство товаров двойного назначения. По замыслу Еврокомиссии, это позволит привлечь также средства частных банков на удовлетворение военных нужд стран ЕС.