Bloomberg: ЕС разрабатывает новую стратегию безопасности объединения

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС обсудят новый план по укреплению обороны объединения на чрезвычайном саммите 6 марта, конкретные предложения будут представлены уже 19 марта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, Еврокомиссия ввиду намерений США отказаться от обязательств по обеспечению безопасности Европы разработала комплекс мер, направленный на увеличение оборонных расходов странами ЕС.
Первая инициатива призвана высвободить €160 млрд на оборонные расходы за счет смягчения налогообложения. Вторая часть европейского «плана обороны» предполагает создание некоего механизма для совместных инвестиций в военную промышленность. Страны ЕС планируют направить эти инвестиции в проекты в области противовоздушной обороны, ракетной промышленности, беспилотной авиации и военного применения искусственного интеллекта.
Третий пункт плана состоит в том, что Европейский инвестиционный банк начнет выдавать кредиты на развитие военных проектов, а не только на производство товаров двойного назначения. По замыслу Еврокомиссии, это позволит привлечь также средства частных банков на удовлетворение военных нужд стран ЕС.
ЕС также планирует использовать в военных целях средства Фонда восстановления европейской экономики объемом €392 млрд, созданного для борьбы с последствиями пандемии, отмечают источники агентства. По их оценкам, все пункты плана будет очень сложно реализовать.
26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предлагать Киеву какие-то дополнительные гарантии безопасности, это должна сделать Европа. Глава Белого дома подчеркнул, что Украина должна забыть о своем стремлении присоединиться к НАТО. 13 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Трамп и его администрация не позволят Европе «облапошить» Соединенные Штаты за счет несправедливого распределения финансовых обязательств в сфере коллективной безопасности.