Глава Краснодара сообщил об итогах работы мэрии в 2024 году. Евгений Наумов выступил с ежегодным отчетом на 87-м очередном заседании городской Думы.
Глава города рассказал об итогах работы в соцсфере, экономике, строительстве, благоустройстве территорий. Кроме того, мэр Краснодара рассказал о поддержке участников СВО.
«Год был насыщенным, стояло большое количество задач, но город с ними справился. Это касается и поддержки участников СВО и членов их семей, и масштабной социальной стройки. Также была положительная динамика в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, развитии местного самоуправления. По итогам комплексной оценки развития территорий края, а также эффективности местного самоуправления Краснодар занял в 2024 году лидирующие места», — сказал вице-губернатор Александр Топалов.
Депутаты, в свою очередь, задали главе Краснодара вопросы на разные темы — развитие системы видеонаблюдения, ближайшие планы по строительству дорог, ремонт Дворца спорта «Олимп», создание памятника защитникам Отечества.
Подробные результаты работы мэрии Краснодара в 2024 году опубликованы на официальном сайте.