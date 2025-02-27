Глава Краснодара сообщил об итогах работы мэрии в 2024 году

«Год был насыщенным, стояло большое количество задач, но город с ними справился. Это касается и поддержки участников СВО и членов их семей, и масштабной социальной стройки. Также была положительная динамика в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, развитии местного самоуправления. По итогам комплексной оценки развития территорий края, а также эффективности местного самоуправления Краснодар занял в 2024 году лидирующие места», — сказал вице-губернатор Александр Топалов.