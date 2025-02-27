Лукашенко сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден

Но еще сообщили, что в интервью американский криптопредприниматель и блогер также спросил главу Беларуси о начале СВО, причинах и деталях, сделке по недрам и о том, является ли она угрозой для России, а также о возможных угрозах из-за европейских миротворцев на территории Украины. Также Лукашенко поговорил с блогером о том, кто толкал и толкает украинцев к конфликту, возможен ли через 10 лет союз Россия и США, близости мира к ядерному конфликту, ЧВК Вагнер.