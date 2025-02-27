Лукашенко сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Джо Байден, а не Дональд Трамп, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом белорусский лидер сказал в 1,5-часовом интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
— Что было бы, если бы прошедшие выборы в США выиграл Байден? — раскрыл один из вопросов интервью телеграм-канал «Пул Первого».
Но еще сообщили, что в интервью американский криптопредприниматель и блогер также спросил главу Беларуси о начале СВО, причинах и деталях, сделке по недрам и о том, является ли она угрозой для России, а также о возможных угрозах из-за европейских миротворцев на территории Украины. Также Лукашенко поговорил с блогером о том, кто толкал и толкает украинцев к конфликту, возможен ли через 10 лет союз Россия и США, близости мира к ядерному конфликту, ЧВК Вагнер.
Кроме того, Науфал во время интервью зачитал вопрос американского друга белорусского происхождения о событиях 2020 года — «готов ли Лукашенко перевернуть страницу».
Даты и время выхода интервью пока неизвестны.
Напомним, ранее Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
И мы писали о том, что белорусский президент дал интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару: «Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем».
А еще американский блогер Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира.
Кроме того, глава Беларуси оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам.