В Приднестровье обеспокоились поставкой Молдавии военной техники из США

Ранее минобороны Молдавии сообщило, что армия республики получила от правительства США партию военной техники для учений. В ведомстве отметили, что 29 единиц техники типа HMMWV является поддержкой, оказываемой в контексте укрепления обороноспособности Молдавии.
«Где и как используются данные автомобили, конечно, мы сегодня говорить не можем. Однако усиление определенной риторики и усиление милитаризации самой Республики Молдовы и ее вооруженных сил не может нас не беспокоить», — сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что когда стороны говорят о мире, то они должны всегда поддерживать мирные инициативы и делать определенные шаги навстречу друг другу.
По его словам, необходимо максимально демилитаризировать ситуацию вокруг зоне безопасности. «Любая эскалация в рамках поступления вооружения, использования его в каких-то других миротворческих операциях, это, конечно, дело Республики Молдова, но нам бы очень не хотелось, чтобы это использовалось на рубежах и в зоне безопасности», — добавил Беляков.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.