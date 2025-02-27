Мэр Сергей Петрин анонсировал восстановление в Воронеже газонов

«Не перестаем учиться, изучать современные методы работы и перенимать опыт у профессионалов. Уверен, что нашим специалистам важно знать как теоретические вопросы, так и практические моменты. Например, что качественный газон нужно выращивать около двух лет, для каждого вида и типа есть особенности подготовки почвы, нюансы посева, правила по уходу и стрижке», — отметил мэр. К работам на улицах регионального центра — что называется, от теории к практике, — перейдут как только позволят погодные условия. Эффективность обучения сотрудников мэр рассчитывает увидеть уже в текущем году.