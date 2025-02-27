Мэр Сергей Петрин анонсировал восстановление в Воронеже газонов

Глава города отметил, что тема озеленения только на первый взгляд кажется простой. На деле здесь требуется профессиональный подход. Экологи постоянно организовывают различные семинары по теме, на которые приглашают в том числе и сотрудников воронежских комбинатов. На днях, в частности, встречу провел преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения Лесотехнического университета Сергей Бакшутов.
«Не перестаем учиться, изучать современные методы работы и перенимать опыт у профессионалов. Уверен, что нашим специалистам важно знать как теоретические вопросы, так и практические моменты. Например, что качественный газон нужно выращивать около двух лет, для каждого вида и типа есть особенности подготовки почвы, нюансы посева, правила по уходу и стрижке», — отметил мэр. К работам на улицах регионального центра — что называется, от теории к практике, — перейдут как только позволят погодные условия. Эффективность обучения сотрудников мэр рассчитывает увидеть уже в текущем году.
Кроме того Сергей Петрин рассказал об установке в Воронеже специальных комплексов фото и видеофиксации нарушений. Они позволят бороться в том числе с недобросовестными водителями, которые позволяют себе парковку на зеленых территориях. Также это оборудование будут использовать для «работы» с водителями авто, которые паркуются возле контейнерных площадок или перегораживают подъезды к ним, мешая мусоровозам.