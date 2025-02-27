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Мэр Сергей Петрин анонсировал восстановление в Воронеже газонов

В Воронеже в этом году активными темпами будут восстанавливать газоны. Об этом в своем telegram-канале рассказал в четверг, 27 февраля, мэр Сергей Петрин. Ранее соответствующие поручения градоначальник уже давал руководителям районных управ и представителям комбинатов благоустройства.

Глава города отметил, что тема озеленения только на первый взгляд кажется простой. На деле здесь требуется профессиональный подход. Экологи постоянно организовывают различные семинары по теме, на которые приглашают в том числе и сотрудников воронежских комбинатов. На днях, в частности, встречу провел преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения Лесотехнического университета Сергей Бакшутов.

«Не перестаем учиться, изучать современные методы работы и перенимать опыт у профессионалов. Уверен, что нашим специалистам важно знать как теоретические вопросы, так и практические моменты. Например, что качественный газон нужно выращивать около двух лет, для каждого вида и типа есть особенности подготовки почвы, нюансы посева, правила по уходу и стрижке», — отметил мэр. К работам на улицах регионального центра — что называется, от теории к практике, — перейдут как только позволят погодные условия. Эффективность обучения сотрудников мэр рассчитывает увидеть уже в текущем году.

Кроме того Сергей Петрин рассказал об установке в Воронеже специальных комплексов фото и видеофиксации нарушений. Они позволят бороться в том числе с недобросовестными водителями, которые позволяют себе парковку на зеленых территориях. Также это оборудование будут использовать для «работы» с водителями авто, которые паркуются возле контейнерных площадок или перегораживают подъезды к ним, мешая мусоровозам.