Politico: Трамп, возможно, заключил неудачную сделку с Украиной

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Украины, в недрах страны содержится около 5% «важнейших» мировых запасов сырья, включая графит, литий, титан, бериллий и уран. Однако на практике масштабы минерального наследия Украины остаются в значительной степени загадкой, говорится в статье.
Оценки стоимости этих месторождений в значительной степени основаны на исследованиях советского периода, которые проводились с 1960-х по 1980-е годы. Информация неполная, до сих пор не оцифрована, а ее большая часть была закрыта с введения военного положения в стране в 2022 году.
Государственная служба геологии и недр Украины оценивает стоимость разработки 10 крупнейших месторождений полезных ископаемых в 15 млрд долларов, включая строительство шахт, карьеров и около 20 новых перерабатывающих мощностей.
Одним из таких перспективных месторождений является Новополтавское, которое Госгеология называет «одним из крупнейших» в мире по запасам редкоземельных элементов и на разработку которого потребует порядка 300 млн долларов. Хотя редкоземельные элементы не так уж редки, их добыча и переработка сложны и дороги. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай, который перерабатывает почти 90% редкоземов в мире, обладает «почти монополией» на этом этапе цепочки поставок. Большинству крупных производителей редкоземов, включая США, не хватает отечественных ноу-хау или инфраструктуры для их переработки, что вынуждает их полагаться на Пекин.
Добавьте к этим инвестициям еще миллиарды долларов, которые необходимы для очистки территории от мин и взрывчатых веществ (на это может уйти более 10 лет) и для восстановления необходимой инфраструктуры для поддержания горнодобывающего сектора — от дорог до электростанций.
Украинское правительство, Всемирный банк и Европейская комиссия оценивают стоимость восстановления Украины в течение следующих 10 лет в 524 млрд долларов — примерно такую сумму Трамп потребовал от Киева в качестве компенсации. Реальный же объем помощи со стороны США с начала войны приближается к 120 млрд долларов.
Из-за технических проблем и связанных с этим затрат «добыча редкоземельных элементов на украинских месторождениях может оказаться нерентабельной», предупреждает аналитическая компания S&P Global.
Два из крупнейших известных месторождений редкоземов — Азовское и Мазуровское — находятся в подконтрольной России Донецкой области. А Новополтавское месторождение находится в Запорожье недалеко от линии фронта. Некоторые перспективные месторождения лития — Шевченковское месторождение в Донецкой области и блок Крутая Балка в Запорожской области — также находятся вблизи передовой.
Трамп мог бы усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть потерянные территории или принять предложение Владимира Путина о покупке полезных ископаемых у России, в том числе добываемых на новых российских территориях. В итоге президент США либо заключит сделку века, либо останется с кучей убыточных рудников, в которые ни одна американская компания никогда не захочет инвестировать.