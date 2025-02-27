Politico: Трамп, возможно, заключил неудачную сделку с Украиной

Одним из таких перспективных месторождений является Новополтавское, которое Госгеология называет «одним из крупнейших» в мире по запасам редкоземельных элементов и на разработку которого потребует порядка 300 млн долларов. Хотя редкоземельные элементы не так уж редки, их добыча и переработка сложны и дороги. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай, который перерабатывает почти 90% редкоземов в мире, обладает «почти монополией» на этом этапе цепочки поставок. Большинству крупных производителей редкоземов, включая США, не хватает отечественных ноу-хау или инфраструктуры для их переработки, что вынуждает их полагаться на Пекин.