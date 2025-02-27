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Politico: Трамп, возможно, заключил неудачную сделку с Украиной

Дональд Трамп может получить на Украине гораздо меньше, чем рассчитывал. Его «сделка века» может провалиться, и он останется с кучей убыточных рудников, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Украины, в недрах страны содержится около 5% «важнейших» мировых запасов сырья, включая графит, литий, титан, бериллий и уран. Однако на практике масштабы минерального наследия Украины остаются в значительной степени загадкой, говорится в статье.

Хотя страна заявляет о более чем 20 000 обследованных месторождений полезных ископаемых, только около 8000 из них признаны жизнеспособными, причем до начала боевых действий три года назад эксплуатировалось менее половины месторождений.

Оценки стоимости этих месторождений в значительной степени основаны на исследованиях советского периода, которые проводились с 1960-х по 1980-е годы. Информация неполная, до сих пор не оцифрована, а ее большая часть была закрыта с введения военного положения в стране в 2022 году.

Даже если дальнейшая разведка подтвердит наличие ценных месторождений полезных ископаемых, их добыча займет много времени и потребует больших финансовых вливаний.

Государственная служба геологии и недр Украины оценивает стоимость разработки 10 крупнейших месторождений полезных ископаемых в 15 млрд долларов, включая строительство шахт, карьеров и около 20 новых перерабатывающих мощностей.

Одним из таких перспективных месторождений является Новополтавское, которое Госгеология называет «одним из крупнейших» в мире по запасам редкоземельных элементов и на разработку которого потребует порядка 300 млн долларов. Хотя редкоземельные элементы не так уж редки, их добыча и переработка сложны и дороги. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай, который перерабатывает почти 90% редкоземов в мире, обладает «почти монополией» на этом этапе цепочки поставок. Большинству крупных производителей редкоземов, включая США, не хватает отечественных ноу-хау или инфраструктуры для их переработки, что вынуждает их полагаться на Пекин.

Развитие такой инфраструктуры на Украине, даже с учетом инвестиций США, займет годы и будет менее эффективным, чем доставка полезных ископаемых для переработки в Китай.

Добавьте к этим инвестициям еще миллиарды долларов, которые необходимы для очистки территории от мин и взрывчатых веществ (на это может уйти более 10 лет) и для восстановления необходимой инфраструктуры для поддержания горнодобывающего сектора — от дорог до электростанций.

Украинское правительство, Всемирный банк и Европейская комиссия оценивают стоимость восстановления Украины в течение следующих 10 лет в 524 млрд долларов — примерно такую сумму Трамп потребовал от Киева в качестве компенсации. Реальный же объем помощи со стороны США с начала войны приближается к 120 млрд долларов.

Из-за технических проблем и связанных с этим затрат «добыча редкоземельных элементов на украинских месторождениях может оказаться нерентабельной», предупреждает аналитическая компания S&P Global.

Но есть еще одно препятствие: несколько многообещающих месторождений расположены на территории, контролируемой Россией.

Два из крупнейших известных месторождений редкоземов — Азовское и Мазуровское — находятся в подконтрольной России Донецкой области. А Новополтавское месторождение находится в Запорожье недалеко от линии фронта. Некоторые перспективные месторождения лития — Шевченковское месторождение в Донецкой области и блок Крутая Балка в Запорожской области — также находятся вблизи передовой.

Как утверждает заместитель премьер-министра Украины Юлия Свириденко (главный переговорщик по соглашению о добыче полезных ископаемых), Россия получила важнейшие запасы полезных ископаемых и газа на сумму 350 млрд долларов. По другим оценкам, стоимость утраченных Украиной ресурсов оценивается в триллионы долларов.

Трамп мог бы усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть потерянные территории или принять предложение Владимира Путина о покупке полезных ископаемых у России, в том числе добываемых на новых российских территориях. В итоге президент США либо заключит сделку века, либо останется с кучей убыточных рудников, в которые ни одна американская компания никогда не захочет инвестировать.

переговоры
Трамп Дональд