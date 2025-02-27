Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития

«Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия министру экономического развития и цифровизации Дмитрию Алайбе. Экономический и социальный кризис, с которым в настоящее время сталкивается Молдавия, — этот результат некомпетентности и плохого управления экономическими процессами в стране. За последние два года мы наблюдаем снижение импорта практически по всем направлениям, а также снижение промышленного производства на протяжении трех лет подряд», — заявил Бурдужа с трибуны парламента.