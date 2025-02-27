Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития

Оппозиция предлагала пригласить Алайбу на слушания в парламент в связи с экономическим кризисом, но парламентское большинство не поддержало эту инициативу.
«Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия министру экономического развития и цифровизации Дмитрию Алайбе. Экономический и социальный кризис, с которым в настоящее время сталкивается Молдавия, — этот результат некомпетентности и плохого управления экономическими процессами в стране. За последние два года мы наблюдаем снижение импорта практически по всем направлениям, а также снижение промышленного производства на протяжении трех лет подряд», — заявил Бурдужа с трибуны парламента.
По его словам, министерство экономического развития и цифровизации должно выработать политику и выразить свое мнение по всем экономическим процессам. В частности, оппозиция обвиняет министра в «провале разработки, реализации и мониторинга экономических политик, неэффективном управлении и отсутствии конкретных действий по преодолению экономических проблем».
Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.