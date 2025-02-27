В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности

Он напомнил, что первоначально в зоне безопасности находилось порядка 33 постов, которые блокировали движение транспорта на основных направлениях. По его словам, так проводилась работа по предотвращению террористических актов в Приднестровье и профилактический эффект был достигнут. «В некотором временном периоде эти блокпосты в количестве 22 штук были сняты несколько ранее. А вот оставались последние 11… Мы указали, что они также подлежат снятию. Мы также в текущем периоде за эти две недели практически провели всю эту работу и этих блокпостов в зоне безопасности нет», — добавил Беляков.