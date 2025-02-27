На переговорах по сделке о добыче полезных ископаемых не присутствовали европейские лидеры. Президент США Дональд Трамп счел, что за столом переговоров не место тем, кто представляет блок, «созданный, чтобы надуть Соединенные Штаты», говорится в статье.
Те переговоры между Украиной и ЕС характеризовались пустословием и видимостью напряженной работой, которыми славится Брюссель. Последнее, что известно, — это то, что стороны работали над «рамками реализации дорожной карты на 2023−2024 годы».
Тем не менее тогда ЕС хвастался, что протокол о взаимопонимании, подписанный с Киевом, укрепит экономическую безопасность блока, который 98% поставок редкоземельных металлов получает из Китая. По многим редкоземельным элементам Китай является доминирующим поставщиком и полностью контролирует их переработку. А недавно Пекин объявил о введении дополнительных мер контроля над экспортом редкоземов, поэтому США особенно заинтересованы в получении доступа к ним. «Именно этого Европа может лишиться», — предупреждает старший научный сотрудник Центра окружающей среды и общества в Чатем-Хаусе.
Предполагалось, что Украина станет альтернативным источником редкоземов для ЕС, но теперь вмешалась Америка.
Это свидетельствует об отсутствии влияния европейского континента на мировой арене и недальновидности его лидеров.
Трамп был избран в ноябре, почему тогда (в Европе) не было этих экстренных совещаний? Почему они ждут, пока Трамп что-то предложит, и только потом начинают вопить, что им следует что-нибудь предпринять? Как только Трамп стал действовать, они начали бегать вокруг, как безголовые цыплята.
Эта ситуация отражает новую суровую глобальную реальность: Америка находится на рынке сделок, а Европа практически ничего не может предложить.