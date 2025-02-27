The Telegraph: Трамп лишил Европу доступа к украинским полезным ископаемым

Тем не менее тогда ЕС хвастался, что протокол о взаимопонимании, подписанный с Киевом, укрепит экономическую безопасность блока, который 98% поставок редкоземельных металлов получает из Китая. По многим редкоземельным элементам Китай является доминирующим поставщиком и полностью контролирует их переработку. А недавно Пекин объявил о введении дополнительных мер контроля над экспортом редкоземов, поэтому США особенно заинтересованы в получении доступа к ним. «Именно этого Европа может лишиться», — предупреждает старший научный сотрудник Центра окружающей среды и общества в Чатем-Хаусе.