В Стамбуле прошли переговоры России и США

«Я бы не стала искать скрытых смыслов в том факте, что американская и российская провели такую долгую беседу. В ситуации, когда контакты двух столь значимых стран были сведены чуть ли не до нуля, даже поверхностный диалог может отнять много времени. Тем более, что согласование технических деталей — касающихся тех же самых дипведомств и дипсобственности — процесс сложный и длительный», — сказала Гафарова.